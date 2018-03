Mannheim. (pol/eka) Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und einem Auto kam es am frühen Montagmorgen. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Opel Astra die Graudenzer Linie. An der Kreuzung zur Kattowitzer Zeile missachtete der Mann die Vorfahrt einer Tram, sodass es noch im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je 5.000 Euro. Verletzte waren nicht zu beklagen. Das Polizeirevier Sandhofen ermittelt gegen den Opel-Fahrer.