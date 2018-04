Mannheim. (pol/mare) Ein Kiosk in der Mittelstraße haben Diebe zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag heimgesucht. Der oder die Einbrecher brachen eine Hintertür im Treppenhaus des Gebäudes auf und gelangten so in den Verkaufsraum.

Hier entwendeten die Einbrecher Zigaretten verschiedener Marken im Wert von etwa 10.000 Euro und Aufladekarten für Mobiltelefone für rund 1000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06 21 / 3 30 10 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.