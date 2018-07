Mannheim. (pol/rl) Vier mutmaßliche Fahrrad-Diebe vertrieb ein Zeuge in den F-Quadraten am Mittwochmorgen. Der Mann war gegen 3 Uhr auf den Balkon seiner Wohnung gegangen. Plötzlich bemerkte er zwei Männer, die zwei Fahrräder entlang schoben. Als er sie fragte, ob das ihre Räder seien, ließen die Männer die Räder los und flüchteten durch den Hinterhof des Wohnkomplexes in Richtung G-Quadrate. Wenig später bemerkte der Zeuge zwei weitere Männer, die ebenfalls wegliefen und ein weiteres Fahrrad in einem Gebüsch zurückließen.

Die verständigte Polizei konnte die Verdächtigen trotz Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen nicht mehr finden. Die vier Verdächtigen trugen dunkle Kleidung und waren - bis auf einen - von schlanker Statur.

Bei den beinahe gestohlenen Rädern handelt es sich um ein Klapprad Cyco, ein Herrenrad "Winora Trekking Mallorca" und ein Herrenrad "Pegasus Piazza". Die Polizei stellte die Räder sicher und bittet die Besitzer ebenso wie weitere Zeugen sich zu melden.

Kontakt: Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon: 0621/1258-0