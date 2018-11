Mannheim-Vogelstang. (pol/eka) Durch bislang unbekannte Personen wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 1.40 Uhr, ein Zaunteil in der Größe von 180 x 200 Zentimetern abmontiert und anschließend auf die B 38 / Auffahrt zur Heppenheimer Straße (in Fahrtrichtung stadteinwärts) gelegt. Zwei Verkehrsteilnehmer bemerkten das Hindernis zu spät und fuhren mit ihren Fahrzeugen über den Zaun. Ob die Autos hierbei beschädigt wurden, steht bislang nicht fest. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs

in den Straßenverkehr aufgenommen.