Mannheim. (pol/eka) Der 77-jährige Mann, der seit Samstag, 8.10.2016, vermisst wird, ist tot, so die Polizei. Am Montagnachmittag meldete eine Zeugin eine leblose Person im Neckar in Heidelberg knapp unterhalb der Ziegelhäuser Brücke. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Vermissten handelte, er konnte von der Wasserschutzpolizei nur noch tot geborgen werden. Das vom Vermissten mitgeführte Fahrrad wurde bislang nicht aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht vor.