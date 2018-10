Mannheim. (pol/rl) Kurz nach Ladenschluss am Donnerstagabend bedrohte ein junger Mann eine 29-jährige Angestellte des Discount-Markts in der Kasseler Straße mit einem Messer. Die Frau war gegen 20.10 Uhr dabei gewesen eine Müllpresse zu befüllen, als der Täter sich ihr näherte. Er zwang die Frau, ihn ins Büro zu begleiten. Dort traf er auf eine weitere Angestellte, die gerade die Tagesabrechnung machte. Der Mann riss der Angestellten die Geldscheine aus der Hand, zwang sie den Tresor zu öffnen und leerte mehrere Kasseneinsätze. Danach zerstörte er die Telefonanlage und floh per Fahrrad in Richtung "Langer Schlag". Er erbeutete mehrere tausend Euro.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Es soll zwischen 19 und 22 Jahren alt sein, ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hatte braune, mandelförmige Augen und sprach Hochdeutsch. Er war bekleidet mit grauen Adidas-Schuhen, Jeans und einer Strickmütze mit rotem Muster. Zudem hatte er sich einen grauen Schal um die Mundpartie gewickelt und trug Handschuhe. Das Herrenfahrrad, mit dem er flüchtete, hatte einen auffällig hoch eingestellten Sattel. Das Rad stand zuvor in der Nähe des Seiteneingangs an einer Laterne. Hinweise zur Identität des Gesuchten erbittet die Polizei unter der 0621/174-0.