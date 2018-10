Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Ein wild um sich schlagender 24-Jähriger sorgte am Donnerstagabend in der Schienenstraße für Aufsehen. Der junge Mann hatte mit einer Bekannten und deren Freund gefeiert, wobei laut Polizeibericht auch Drogen konsumiert wurden. Als der Freund den jungen Mann nach Hause fuhr, fiel der 24-Jährige in Höhe des Bahnhofs Waldhofs plötzlich aus dem Auto. Beim Versuch des Fahrers den zugedröhnten Mannheimer wieder in den Wagen zu ziehen, schlug der 24-Jährige auf den Fahrer ein. Daraufhin ließ der Fahrer den jungen Mann auf der Straße zurück und fuhr davon.

Danach wollte der in Käfertal wohnende 24-Jährige offenbar zu Fuß nach Hause gehen. In Höhe des P+R-Parkplatzes traf er auf eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Stadt Mannheim. Unvermittelt griff er die beiden städtischen Bediensteten an und prügelte sich mit einem 53-jährigen Angestellten auf der dortigen Grünfläche. Dabei bekam der 24-Jährige das Diensthandy des Angestellten zu fassen und warf es gegen einen vorbeifahrenden Bus. Danach nahm er einen zur Sicherung des Blitzers aufgestellten rot-weißen Absperrkegel und warf ihn gegen ein ausparkendes Auto. Die Fahrerin bekam Angst und fuhr schnell davon.

Danach ging der 24-Jährige weiter in Richtung Schönau, bis er in Höhe des Brückenbauwerks von einer Polizeistreife angehalten wurde. Auch hier war der Mann aufbrausend und aggressiv. Als die Beamten ihn halbwegs unter Kontrolle gebracht hatten, kam er mit einem gerufenen Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 24-Jährige muss mit mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.