Mannheim. (pol-dns) Der Zweijährige, der am frühen Samstagabend von zwei Männern bewusstlos aus dem Wasser eines Schwimmbades in der Gartenstadt gezogen und von einer Frau, die auch Badegast war, reanimiert wurde, konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Laut Polizei war es nur der schnellen Hilfe zu verdanken, dass das Kind mit dem Schrecken davon kam.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim, wie es zu dem Unglück kommen konnte, dauern immer noch an.