Mannheim. (pol/rl) Große Aufregung im Stadtteil Waldhof am gestrigen Dienstagvormittag: Über Notruf wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Schwalbacher Straße um 11.40 Uhr ein Kind aus dem Fenster gestürzt sei. Mit Blaulicht und Martinshorn machte sich eine Streife des Polizeireviers Sandhofen auf den Weg. Als die Beamten am Ereignisort eintrafen, wurde die kleine Patientin bereits von einem Notarzt versorgt.

Laut Polizeibericht hatte eine Zeugin das Kind am Balkongeländer im zweiten Stock hängen sehen. Geistesgegenwärtig rannte die 39-jährige Frau dann in Begleitung ihrer Tochter auf die Straße. Zwischenzeitlich war die Vierjährige, deren Kräfte schnell nachgelassen hatten, in die Tiefe gestürzt. Glück im Unglück hatte das Mädchen dennoch: Die Retter konnten äußerlich keine Verletzungen feststellen. Vorsorglich wurde die kleine Mannheimerin in ein Krankenhaus gebracht und dort noch einmal gründlich medizinisch durchgecheckt.