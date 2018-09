Mannheim. (pol/rl) Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 8000 Euro waren die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntag, 29. Juni, auf der B 38a in Richtung Feudenheim ereignete. Ein 32-jähriger Fahrer eines Peugeot hatte um 9.30 Uhr an der Ampel in Höhe der Einmündung Will-Sohl-Straße bei Rotlicht angehalten. Ein nachfolgender 19-jähriger Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und krachte in das Heck des Peugeots. Durch den heftigen Aufprall verletzten sich die beiden Fahrer sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 23 und 27 Jahren im Peugeot leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Mannheimer Kliniken eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand rund 8000 Euro Sachschaden.