Mannheim. Ein seit Sonntag als vermisst gemeldeter Neckarauer Rentner wurde von Zeugen erkannt und ist wieder in sein Altenwohnheim zurückgekehrt. Nach dem Suchaufruf der Polizei hatte ein Zeuge den verwirrt und hilflos wirkenden Mann in der Neckarstadt-West gesehen und sofort die Behörden informiert. Der Vermisste ist laut Polizei mittlerweile wieder in sein Heim zurückgekehrt. (pol)