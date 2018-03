Mannheim. (pol/sbl) Eine 80-jährige Rentnerin wurde am Dienstagvormittag in ihrer Wohnung im Stadtteil Sandhofen bestohlen. Bereits am Montag gaben sich zwei unbekannte Männer als Dachdecker aus. Unter dem Vorwand, dass sie noch weitere Arbeiten zu erledigen hätten, ließ die Frau die vermeintlichen Dachdecker erneut in ihr Wohnhaus.

Laut Polizeibericht wurden mehrere Schmuckstücke der Rentnerin entwendet. Als die Seniorin das bemerkte, ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Der Wert des gestohlenen Schmucks konnte noch nicht ermittelt werden.

Dennoch konnte die Frau detaillierte Beschreibungen der gesuchten Personen abgeben:

Der erste Täter ist demnach männlich, etwa 45-50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er soll akzentfreies Deutsch sprechen und eine Brille mit schwarzem Gestell, eine schwarze Schirmmütze, schwarze Handschuhe, eine Arbeitshose und eine Arbeitsjacke tragen.

Der zweite Täter sei etwa 30-40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er habe ebenfalls akzentfreies Deutsch gesprochen, kurze dunkle Haare und eine olivene Arbeitsjacke über der gleichen Arbeitskleidung wie sein Komplize getragen. Auch er habe eine Brille mit schwarzem Gestell.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.