Mannheim. (pol/eka) Am Mittwoch um 14.30 Uhr fiel dem Sicherheitsdienst der Universität ein offensichtlich verwirrter Mann auf, welcher sich im Vorraum des Ostflügels der Universität aufhielt.

Als der Mann angesprochen wurde, verließ er schnellen Schrittes das Gebäude. An einer Baustelle einige Meter entfernt legte er einen in Folie gepackten Koffer ab, bevor er sich endgültig entfernte. Ein Lkw-Fahrer, den der Koffer störte, stellte den Gegenstand sodann an die Außenwand des Ostflügels der Universität.

Aus Sicherheitsgründen wurde von der Polizei das Erdgeschoss des betroffenen Teils des Ostflügels geräumt und der Bereich von außen abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst durchleuchtete den Koffer, es stellte sich heraus, dass er leer war. Der Koffer wurde von der Polizei sichergestellt.