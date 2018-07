Mannheim. (pol/eka) Nachdem ein 27-jähriger Fußgänger am 15. Mai beim Überqueren des Luisenrings von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden war, erlag er am Sonntag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand lief der junge Mann gegen 0.40 Uhr, von G 7 kommend, bei roter Fußgängerampel über die Straße, wo er von einem 52-jährigen Peugeot-Fahrer erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Noch in der gleichen Nacht wurde er in einem Mannheimer Krankenhaus notoperiert. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.