Mannheim. (pol/bma) Nach den bisherigen Ermittlungen, jedoch entgegen der Erstangaben des 36-jährigen Lastwagen-Fahrers, wechselte dieser am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr unachtsam den Fahrstreifen der Wilhelm-Varnholt-Allee auf Höhe des Technoseum und kollidierte mit einer ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrerin.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 25 000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Die Frau wurde vorsorglich in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert, das sie jedoch noch am Abend wieder verlassen konnte.