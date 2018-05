Mannheim. (pol/mün) Erst kollidierte er mit einem anderen Auto, stieg dann aus zum Begutachten des Schadens - als ein Unbekannter dann aber hörte, dass der Unfallgegner die Polizei rufen will, suchte er das Weite.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend in Mannheim gegen 22.20 Uhr in der Xaver-Fuhr-Straße. Ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte von einem Parkplatz ausfahren und hielt kurz an. Hierbei ragte sein Fahrzeug ein Stück in die Straße hinein. In diesem Moment näherte sich der unbekannte Unfallverursacher und bremste bremste zunächst ab, so die Polizei. Als er den Mercedes erblickte, gab anschließend aber wieder Gas und kollidierte mit dem Auto des 21-Jährigen. Beide Fahrer stiegen zunächst aus. Als der 21-Jährige dem Unbekannten mitteilte, dass er die Polizei verständigen würde, stieg dieser in seinen Audi A4 und flüchtete in Richtung Hans-Thoma-Straße.

Der unbekannte Audi-Fahrer soll etwa 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er habe eine leicht korpulente Figur, hellbraune Haare zur Seite geföhnt sowie einen leichten 3-Tage-Bart. Er sei mit einer grauen Hose und einer dunklen Winterjacke bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder sein Fahrzeug geben können, sollen sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4045 melden.