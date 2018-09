Mannheim. (pol/eka) Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend versucht, einen Kiosk am Alten Meßplatz zu überfallen. Sie betraten das Geschäft gegen 22 Uhr und forderten vom Besitzer unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld. Da sich der Kiosk-Betreiber weigerte, den Männern Geld zu geben, verließen diese den Tatort ohne Beute in Richtung Landstraße.



Sie konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste ist männlich, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat eine helle Hautfarbe und war zur Tatzeit mit einer hellen Jeans, weißen Turnschuhen, olivgrünem Parka mit hellem Fellbesatz an der Kapuze und einer schwarzen Basecap bekleidet. Als Maskierung hatte er ein rotes Tuch. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hellhäutig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen mit weißen Schnürsenkeln und weißer Sohle, schwarzer Kapuzenjacke. Er trug ein weißes Tuch mit schwarzen Punkten als Maskierung.



Zeugen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg, unter Telefonnummer 06 21/1 74 55 55 zu melden.