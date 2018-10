Mannheim. Die Polizei nahm am Samstag ein Trickdiebpärchen fest, das eine 85 Jahre alte Frau bestohlen haben soll.

Die beiden Trickdiebe, nach Angaben der Polizei sind sie bundesweit bekannt, boten gegen 11 Uhr der Rentnern bei einer Busfahrt an, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Dort verschafften sie sich gegen den Willen der alten Dame Zutritt zu ihrer Wohnung und entwendeten 100 Euro sowie ihren Wohnungsschlüssel. Das Täterduo konnte durch eine sofort eingeleitete Fahndung noch in der Nähe der Wohnung festgenommen werden.

Die beiden staatenlosen Personen gaben an, tatsächlich einer älteren Dame behilflich gewesen zu sein. Pech für das Pärchen war jedoch die Tatsache, dass die Rentnerin exakt die Stückelung des entwendeten Bargeldes angeben konnte und die entwendeten Wohnungsschlüssel bei der Täterin aufgefunden wurde. Die bereits bundesweit bekannten Trickdiebe werden heute Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. (pol/mün)