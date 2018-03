Mannheim. (ots) Laute Schreie in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße lösten Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz aus. Gegen 15.30 Uhr meldete sich ein Anrufer bei der Polizei, weil er laute Schreie gehört hatte und befürchtete, dass jemand in einer Notlage stecken könnte.

Ein Streifenwagen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt konnte die Sachlage vor Ort schnell klären: Die Schreie stammte von einem 85-jährigen Bewohner des Hauses, der sich über das automatisierte Anrufverfahren einer Telefonhotline so aufgeregt hatte, dass er einen lauten Wutanfall bekommen hatte. Um welche Hotline es sich handelte, ist nicht bekannt.