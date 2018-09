Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Eine Teermaschine auf der Neckarpromenade geriet am Donnerstagvormittag gegen 9.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Das Gerät war nach Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag auf einen freistehenden einachsigen Anhänger geladen worden. Gasflaschen, die sich auf dem Anhänger befanden, bliesen über das Sicherheitsventil ab.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte das Feuer schnell löschen. Zu einer Detonation kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.