Mannheim. (pol/abs) Ein technischer Fehler bei einer Bank löste am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz aus. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 8.30 Uhr, dass die Eingangstür der Bank in den M-Quadraten weit offen stand, und das vor der eigentlichen Öffnungszeit. In der Filiale standen sämtliche Bürotüren offen, Mitarbeiter waren nicht zu sehen. Die Polizei zog deshalb zunächst 20 Streifenwagen zusammen.

Als die Polizisten die Filiale durchsuchten, stellten sie aber fest, dass keineswegs ein Verbrechen vorlag. Die Mitarbeiter befanden sich alle bei einer Besprechung im Untergeschoss, die Eingangstür hatte sich durch einen technischen Defekt von selbst geöffnet. Die Sachwerte der Bank waren laut Polizei zu keinem Zeitpunkt gefährdet.