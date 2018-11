Mannheim. (pol/eka) Einen schnellen Fahndungserfolg nach einem Handtaschenraub konnte am Dienstagvormittag die Polizei Dank aufmerksamer Zeugen verbuchen.

Gegen 9.15 Uhr war in der Bassermannstraße, in unmittelbarer Nähe des Theresienkrankenhauses eine 73-jährige Frau Opfer eines Überfalls geworden. Nach den ersten Erkenntnissen hatte ein junger Mann die Frau niedergeschlagen und ihre Handtasche entwendet. Anschließend war er in Richtung Unterer Luisenpark geflüchtet.



Zeugen hatten die Tat beobachtet und den Täter verfolgt. Einer der Zeugen konnte ihn einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Handtasche hatte der Verdächtige auf der Flucht weggeworfen. Bei dem Täter soll es sich um einen 17-jährigen Bulgaren handeln. Die 73-jährige Rentnerin hatte bei dem Überfall gesichts- und Kopfverletzungen erlitten und wird derzeit in einer Klinik behandelt. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.