Mannheim. (pol/rl) Endlich gefasst wurde der mutmaßliche Tankstellen-Räuber, der am Samstag, 21. Januar, die Tankstelle in der Waldstraße ausraubte und dabei eine Angestellte mit einem Messer bedrohte.

Nach längeren Ermittlungen kam die Polizei auf die Spur des 27-jährigen Mannheimers, dessen Wohnung am Mittwoch durchsucht wurde. Dabei fanden sich laut Polizeibericht ausreichende Beweismittel für eine vorläufige Festnahme. Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der mutmaßliche Täter soll am 21. Januar die Angestellte der Tankstelle mit einem Messer bedroht und gezwungen haben die Verkaufskasse zu öffnen. Bei dem Überfall erbeutete er mehrere Hundert Euro Scheingeld.