Mannheim-Luzenberg. (pol/eka) Ein bislang Unbekannter betrat am Sonntag um 19.20 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Hafenbahnstraße und ging auf den anwesenden Mitarbeiter zu. Unter Drohung mit einem Teleskopschlagstock ließ sich der Maskierte die Kasse öffnen, griff hinein und flüchtete dann zu Fuß mit seiner Beute in einer Höhe von wenigen Hundert Euro.

Verletzt wurde bei der Straftat niemand. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er soll circa 1,75 Meter groß und schlank, etwa 70 Kilogramm schwer und 30 bis 35 Jahre alt sein.

Er hat auffällig dicke Augenbrauen und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Kapuzenjacke, dunkler Jeans und schwarzen Turnschuhen. Maskiert war er mit hochgezogener Kapuze und einem Schal des Fußballclubs "SVW Mannheim 07".

Die Beamten des Raubdezernates des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen übernommen. Sie bitten Zeugen, sich unter der 0621/174-5555 zu melden.