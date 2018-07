Mannheim. (pol/web) Ein ganzer Löschzug musste am Sonntagabend zur Mannheimer Carlo-Schmid-Brücke ausrücken. In der Schrebergartenanlage unterhalb der Brücke brannte Sperrmüll.



Dieser war auf einem Gartengrundstück an der Ecke Banater Straße/Lauffener Straße gelagert. Das Feuer beschädigte auch das Eingangstor sowie den Zaun.



Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei ermittelt zudem, ob der Vorfall mit einem Feuer auf demselben Grundstück in Zusammenhang steht: Hier war bereits am 11. März eine Gartenhütte abgebrannt. Der Schaden wird in beiden Fällen auf mehrere Hundert Euro beziffert.



Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der 0621/718490.