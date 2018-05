Mannheim. (dpa-lsw) Weil ein Fahrer den vor ihm stockenden Verkehr am Autobahnkreuz Mannheim zu spät bemerkte, hat er einen Unfall mit sieben Verletzten und rund 120 000 Euro Schaden verursacht. Der Mann sei auf der A6 beim Abbiegen in Richtung Mannheim mit Tempo 70 gegen ein vor ihm in Schrittgeschwindigkeit fahrendes Auto gekracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dadurch schleuderte der Wagen des Unfallverursachers gegen die Leitplanke, das andere Auto wurde auf drei weitere davor geschoben. Sechs Menschen kamen nach dem Unfall am Samstag in Krankenhäuser. Bei einer Person sei eine Untersuchung vor Ort ausreichend gewesen.