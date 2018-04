Mannheim. (pol/mün) In den Abendstunden des Gründonnerstags kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 35-jährige Frau im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Die Frau war laut Polizei gegen 21.15 Uhr in der John-Deere-Straße zu Fuß auf dem Weg nach Hause. In Höhe der Baustelle an der Glücksteinallee griff sie ein unbekannter Mann von hinten am Nacken und drängte die Frau weiter über die Glücksteinallee und Eichelsheimer Straße in Richtung Rheinufer. In der Nähe der Johanniskirche nahm der Unbekannte gewaltsam sexuelle Handlungen an ihr vor, danach flüchtete er unerkannt. Eine nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatortes blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen, die den unbekannten Täter mit seinem Opfer gesehen haben. Der von der Geschädigten beschriebene Fußweg beträgt etwa 1,5 Kilometer und führt teilweise durch Wohngebiet. Der Unbekannte wird als groß beschrieben, älter als 30 Jahre und trug einen Pferdeschwanz. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-5555 entgegen.