Mannheim-Seckenheim. (pol/eka) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der B 38 in Höhe der der Feudenheimer Brücke. Gegen 16.35 Uhr war eine 28-jährige Mannheimerin mit ihrem Smart auf der rechten Fahrbahn der B 38 von Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Ludwigshafener Straße wechselte die Smart-Fahrerin nach rechts auf die Rechtsabbiegespur. Hierbei bemerkte sie den zähfließenden Verkehr zu spät und fuhr auf den Kia des vor ihr fahrenden 25-Jährigen aus Heidelberg auf. Dieser wurde durch dne Aufprall auf den vor ihm fahrenden Opel eines 42-Jährigen aus Eschelbronn geschoben.

Die Unfallverursacherin, der Kia-Fahrer, der Opel-Fahrer wie auch dessen 42-jährige Ehefrau wurden leicht verletzt. Die 25-jährige Beifahrerin im Kia wurde schwer verletzt. Die fünf Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, vier davon wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.