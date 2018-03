Mannheim-Seckenheim. (pol/rl) Drei junge mutmaßliche Handtaschendiebe fasste die Polizei am Mittwoch. Gegen 11 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Polizei: Sie habe gesehen, wie mehrere Personen einer Radfahrerin den Geldbeutel gestohlen hatten. Dieser lag in einer Handtasche im Fahrradkorb.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, kamen die Beamten vier Verdächtige auf die Spur, die sich in einer Jugendhilfeeinrichtung befanden. Bei den marokkanischen Kindern im Alter von 11, 12 und 13 Jahren fanden sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Verdächtigen kamen mit auf das Revier. Nach den Anhörungen und der erkennungsdienstlichen Behandlungen kamen die Vier wieder auf freien Fuß.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr und am Dienstag gegen 10.30 Uhr gab es zwei weitere Diebstähle aus Fahrradkörben in der Zähringer Straße. Am Dienstag wurde einer 76-Jährigen der Geldbeutel mit Ausweisen und 125 Euro Bargeld gestohlen. Am Mittwoch war es die Handtasche einer 79-Jährigen mit circa 800 Euro Bargeld. Die Handtasche wurde wenig später ohne das Bargeld gefunden.

Die Polizei ermittelt nun, ob die vier Verdächtigen auch für diese Taten in Frage kommen.