Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Drei Verletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Sandhofen. Ein 21-jähriger Seat-Fahrer war kurz nach 13 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Leinenstraße und Sandhofer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Sandhofer Straße missachtete er eine rote Ampel und stieß mit einer Straßenbahn der Linie 3 zusammen, die in Richtung Luzenberg unterwegs war.

Beim Zusammenstoß stürzte ein Fahrgast in der Bahn und erlitt dabei schwere Verletzungen, die nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Auch der Seat-Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der 52-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und nahm selbständig ärztliche Hilfe in Anspruch.

Der Seat und die Straßenbahn wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis etwa 14 Uhr unterbrochen.