Mannheim. (pol/eka) Das Amtsgericht Mannheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann. Dieser steht im dringenden Verdacht, am frühen Freitagmorgen mit mindestens zwei weiteren, bislang unbekannten Mittätern in eine Geschäftspassage im Stadtteil Neckarau eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er mehrere Personen beobachtet hatte, die gefüllte Müllsäcke aus der Passage trugen und in Fahrzeuge luden. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Tatverdächtigen. Der 39-Jährige wurde in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Nach den Flüchtigen wird gefahndet.



Am Tatort stellten die Ermittler zwei Autos sicher, in denen sich unter anderem mit Zigaretten und Feuerzeugen befüllte Müllsäcke befanden. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden die Gegenstände aus dem Tabakgeschäft entwendet und in den Fahrzeugen zum Abtransport deponiert. Der Beschuldigte wurde nach der Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.