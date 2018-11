Mannheim. (pol/mün) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Bundespolizei im Mannheimer Hauptbahnhof einen 41-Jährigen festgenommen, weil er ohne gültiges Ticket vom Zugpersonal erwischt wurde. Wie sich Angaben der Behörde herausstellte, wird der Mann von der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Erschleichens von Leistungen mit Haftbefehl gesucht. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 380 Euro konnte er nicht bezahlen. Deshalb muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 24 Tagen absitzen. Am Sonntag wurde er in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.