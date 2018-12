Mannheim. (pol/pad) Zwei Jugendliche wurden am späten Montagnachmittag gegenüber Fahrkarten-Kontrolleure ausfallend und aggressiv.

Das Pärchen, beide im Alter von 17 Jahren, wurden laut Polizeibericht gegen 17 Uhr in der Straßenbahn-Linie 2 in Höhe des Aubuckels kontrolliert. Der junge Mann und seine Begleiterin reagierten sofort aggressiv und beleidigten die Kontrolleure auf das Übelste. Der 17-Jährige schlug außerdem nach einem der Männer. Dann versuchte das Paar vergeblich an der Endhaltestelle Feudenheim aus dem Zug zu flüchten, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

Als diese die beiden Jugendlichen mit zur Wache nehmen wollten, wurden sie auch den Beamten gegenüber beleidigend. Außerdem trat der junge Mann aus Nordrhein-Westfahlen beim Weggehen nach einem der Kontrolleure und traf ihn am Bauch.

Gegen das Paar wird nun unter anderem wegen Schwarzfahrens, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.