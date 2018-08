Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Opfer einer Körperverletzung wurde eine im sechsten Monat schwangere 42-jährige Frau in der am Dienstagnachmittag, 14. Januar. Sie war laut Polizei gegen 15.30 Uhr in der Waldhofstraße auf einem Gehweg in Richtung Neuer Messplatz unterwegs, als ein Mann ihr der Weg versperrte der offenbar wild gestikulierend telefonierte. Über die Bitte der Frau, sie passieren zu lassen, war der Mann derart erbost, dass er der ihr einen Ellenbogenstoß in den Bauch versetzte. Danach rannte er in Richtung Humboldtstraße davon. Die 42-Jährige erlitt einen Schock und verspürte kurz Bauchschmerzen. Sie wollte sich selbstständig zum Arzt begeben.

Der Täter soll rund 20 Jahre alt sein, eine schwarze Jacke und einem grauen Kapuzenpulli getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarstadt unter der 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.