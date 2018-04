Mannheim. (pol/nb) In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages stritt im Mannheimer Stadtteil Schönau ein Paar derart heftig, dass die Polizei gerufen werden musste. Nachdem der 34-jährige Mann und seine 21-jährige Lebensgefährtin von einer Feier nach zu Hause zurückgekehrt waren, gerieten sie zunächst in einen verbalen Disput, in dessen Verlauf der Mannheimer seine Freundin auch beleidigte. Danach schlug der Mann auf seine Partnerin mit Fäusten ein, sodass diese stürzte. Bevor es ihr gelang, die Wohnung zu verlassen, malträtierte ihr Partner sie noch mit Fußtritten und schlug mit einem PC-Monitor nach ihr.

Gegenüber den zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Sandhofen präsentierte sich der 34-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, ruhig. Es wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Außerdem ermittelt der Polizeiposten Schönau wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Geschädigte kam nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.