Mannheim-Schönau. (pol/rl) Zusammen mit drei jugendliche Mädchen stieg ein 57-jähriger Mann am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in eine Straßenbahn ein. Laut Polizeibericht setzte sich der Mann hinter die Mädchen und zeigte sich ihnen unsittlich. Die Mädchen meldeten dies dem Straßenbahnfahrer, der umgehend die Polizei rief. An der Haltestelle Waldhofstraße wurde der 57-jährige von einer Streifenbesatzung festgenommen. Das Sittendezernat ermittelt.