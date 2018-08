Mannheim-Schönau. (pol/pad) Ein Anrufer meldete am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr den Fahrer eines dunkelblauen Peugeots, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizei berichtet, dass dieser durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen kurz darauf in der Nähe des Max-Winterhalter-Rings gefunden wurde.

Bevor der Fahrer jedoch kontrolliert werden konnte, flüchtete er mit dem Peugeot über die Braunschweiger Allee, die alte Frankfurter Straße und den Weinheimer Weg in Richtung Lampertheim. Der Mann fuhr hier zeitweise auf beiden SPuren, umfuhr eine Verkehrsinsel und beschleunigte innerorts auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde.

Mittlerweile hatten mehrere Funkstreifen ebenfalls die Verfolgung aufgenommen, sodass der Mann schließlich in Lampertheim in der Wormser Straße gestoppt werden konnte. Hierbei wurde jedoch ein Streifenwagen leicht beschädigt.

Der Fahrer, ein 28-Jähriger aus Mannheim, konnte aus dem Fahrzeug geholt und vorläufig festgenommen werden.

Wie sich danach herausstellte, war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte das Fahrzeug unerlaubt in Gebrauch. Er hatte in einer Werkstatt, in der er beschäftigt ist, unerlaubt den Schlüssel des Peugeot an sich genommen um mit ihm eine Probefahrt zu machen. Außerdem stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille.