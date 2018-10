Mannheim. In der Fußgängerzone schlugen zwei Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag, 27. Juni, eine Schaufensterscheibe ein und klauten aus der Auslage eine Playstation mit Zubehör. Ein 18-jähriger Mannheimer war laut Polizei gegen 1.20 Uhr in den S-Quadraten unterwegs, als er den Einbruch beobachten konnte. Eine Streife des Oststadt-Reviers war schnell vor Ort, aber die Täter konnten in Richtung T-Quadrate fliehen. Gesucht wird nach zwei etwa zwischen 17 und 19 Jahren alten Männern.

Der eine Täter soll etwa 1,65 Meter groß und komplett schwarz bekleidet gewesen sein. Er trug ein schwarzes Tuch vorm Gesicht bis zur Nase und wird als schlank beschrieben. Er sprach Deutsch mit polnischem oder russischem Akzent.

Der zweite Mann ist laut Zeugenangaben etwa 1,70 Meter groß und hat blonde Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Baseball-Cap, ist schlank und hat helle Haut. (pol)