Mannheim. (pol/mün) Ein Sattelzug erfasste am Montag beim Mannheimer Landesmuseum für Technik einen BMW und schob das Fahrzeug rund 50 Meter vor sich her. Laut Polizei wurde die BMW-Fahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, ist aber offensichtlich unverletzt zu sein.

Gegen 14.15 Uhr hatte der Fahrer des tschechischen Sattelzuges auf der B 37 beim Fahrstreifenwechsel die Fahrerin übersehen und schob ihren BMW rund 50 Meter vor sich her. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Der BMW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der linke Fahrstreifen war während der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.