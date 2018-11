Mannheim. (pol/mün) Ein Sattelauflieger samt Ladung wurde vergangenes Wochenende in einem Gewerbegebiet in Mannheim-Friedrichsfeld entwendet. Nach Angaben der Polizei wurde der dreiachsige Lkw-Auflieger in der Zeit zwischen Samstag, 9. August (3.48 Uh)r und Montagnacht, 11. August (2.45 Uhr) gestohlen. Das Schwerfahrzeug stand beladen mit so genanntem Sammelgut am Fahrbahnrand der Elsa-Brandström-Straße in Höhe des Porsche-Zentrums und der Firma Berrang. Der Diebstahl war aufgefallen, als der von der Zugmaschine getrennt abgestellt Anhänger wieder abgeholt werden sollte.

Der Auflieger hat einen weiß lackierten Kofferaufbau und ist auf das amtliche Kennzeichen RT-XU 882 zugelassen. Auf jeweils beiden Seiten befindet sich der blaue Schriftzug "Willi Betz" sowie die fünfstellige Ziffer 37599. An der Stirnseite angebracht ist ein Kühlaggregat. Da sich im Laderaum auch hochwertige Elektronikgeräte befanden, wird der Schaden auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Zeugen können sich beim Polizeiposten in Edingen unter der Rufnummer 06203/93050 melden.