Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Ein kurioser "Anhalter" auf der B 44 in Richtung Lampertheim beschäftigte am späten Mittwochabend die Polizei. Gegen 22 Uhr beobachtete ein Autofahrer, wie er an einer roten Ampel wartend von einem BMW mit Bad Kreuznacher Kennzeichen überholt wurde. Auf der Motorhaube lag ein Mann, der sich am linken Außenspiegel festhielt. Unmittelbar danach wechselte der BMW auf die linke Spur und stellte sich quer vor den Wagen des Zeugen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der BMW wieder los und der Mann auf der Motorhaube hielt sich nun am rechten Außenspiegel fest. Danach verlor der Zeuge den Wagen samt "Mitfahrer" aus den Augen und gab der Polizei Bescheid, die den BMW-Fahrer später ausfindig machen konnte.

Der 18-Jährige erklärte den staunenden Beamten, dass er von einem Unbekannten angesprochen worden sei, ob er mitfahren könne. Als er ablehnte, habe sich der Fremde einfach quer über seine Motorhaube gelegt. Aus Angst sei der BMW-Fahrer dann losgefahren, habe aber kurz darauf wieder angehalten. Der ungebetene Fahrgast sei dann von der Motorhaube geklettert und verschwunden. Die Suche nach dem unbekannten Mann verlief bis zum Donnerstag ergebnislos, sodass die Polizei derzeit annimmt, dass dem "Motorhauben-Surfer" tatsächlich nichts passiert ist.