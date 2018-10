Mannheim-Sandhofen. (pol/rl) Ein versuchter Wohnungseinbruch wurde der Polizei am Donnerstagnachmittag gemeldet. Ein oder mehrere Täter versuchten zwischen 15.15 und 16.30 Uhr in ein Anwesen im Viernheimer Weg einzubrechen. Nachdem sie ein Gartentor aufgehebelt hatten, wollten sie über die Terrassentür in die Wohnräume eindringen. Doch die kurz zuvor eingebaute Sicherheitstür war so stabil, dass die Einbrecher diese nicht schnell genug aufbekamen und daher unverrichteter Dinge wieder verschwanden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in L 6 informiert jederzeit darüber, wie das eigene Heim sicherheitstechnisch optimiert werden kann. Oftmals reichen bereits einfache Nachrüstmaßnahmen aus.