Mannheim. (pol/sbl) Ein 62-jähriger Sprinter-Fahrer übersah beim Abbiegen einen 7-jährigen Jungen, der in der Groß-Gerauer-Straße im Mannheimer Stadtteil Sandhofen am Dienstag gegen 15 Uhr zwischen geparkten Autos durchlaufen wollte. Der Siebenjährige wurde im Beinbereich erfasst und dabei verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. Über die Schwere der Verletzung liegt bislang keine Information vor.