Mannheim. (pol/eka) Ein Rollerfahrer wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Biker war kurz vor 16 Uhr auf der Kurpfalzstraße aus Richtung Paradeplatz in Richtung Bismarckstraße (Schloss) unterwegs, als er in Höhe M 1, nach den derzeitigen Erkenntnissen, links an einem vorausfahrenden VW vorbeifahren wollte, der gerade zum Wenden links ausscherte. Durch den seitlichen Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Rollerfahrer zu Boden.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er in eine Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Schienenverkehr war zwischen Paradeplatz und Bismarckstraße für rund eine Stunde in beiden Richtungen blockiert. Zeugenhinweise an die Verkehrspolizei Mannheim unter Tel.: 06 21/1 74 40 45.