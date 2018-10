Mannheim-Rheinau. (pol/rl) Ein neunjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Wachenburgstraße verletzt. Das Kind wollte laut Polizei kurz nach 14 Uhr mit seinem Tretroller einen Fußgänger-Überweg überqueren und wurde dabei von einem vorbeifahrenden VW-Fahrer von dem Außenspiegel des Fahrzeuges erfasst. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich an Arm und Bein. Zur Untersuchung wurde das Mädchen in eine Klinik eingeliefert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mannheim unter der 0621/174/4045 in Verbindung zu setzen.