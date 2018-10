Mannheim. Während die Besatzungen eines Rettungshubschraubers sowie eines Krankenwagens am Mittwochabend eine junge Frau in der Mannheimer Neckarstadt notärztlich behandelten, wurden sie von zwei jungen Männern getreten und beleidigt.

Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Einsatz, als eine 19-jährige Frau gegen 18.30 Uhr auf der Neckarwiese plötzlich über erhebliche Schmerzen im Rückenbereich klagte und ein schweres Herzkreislaufproblem nicht auszuschließen war.

Bei der Landung des Hubschraubers wurden durch die Rotorbewegungen der Flügel mehrere in der Nähe befindliche Grills samt Grillgut umgeworfen und weggeweht.

Dies nahmen zwei Heranwachsende zum Anlass, die Rettungskräfte zunächst mit unflätigen Worten zu beleidigen.

Während einer des Duos eine PET-Flasche auf den Rettungswagen warf, trat dessen Begleiter gegen das Schienbein eines 64-jährigen Rettungsassistenten der Hubschrauberbesatzung.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die beiden Täter in Richtung Max-Joseph-Straße flüchten.

Beide Männer sollen zwischen 20 und 24 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Bekleidet war der eine junge Mann mit einem kurzen weißen Hemd und kurzer weißer Hose. Der zweite Mann trug ein kurzes, rosafarbenes Hemd und eine kurze beige Hose.

Zeigen können sich bei der Polizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621-174-0 melden. (pol)