Mannheim. (pol) Ein Räuber bedrohte in der Nacht zu Donnerstag drei Rentner in einer Tiefgarage in der Mannheimer Innenstadt - aber ohne Erfolg. Der Unbekannte richtete laut Polizei kurz vor Mitternacht seine Pistole auf die beiden Frauen und den Mann in der Parkgarage am Herschelplatz und forderte von ihnen Geld. Doch als der 75-Jährige den Angreifer laut zurechtwies, suchte der ohne Beute das Weite. Er flüchtete über den Ausgang bei den Quadraten U2/U3. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der männliche Täter soll etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein sowie eine schmale sportliche Figur haben. Er sei mit einer grauen Trainingsjacke und einer grauen Strickmütze bekleidet gewesen und habe als Maskierung ein bunt gemustertes Tuch vor dem Mund getragen. Bei der Pistole habe es sich um eine silber-graue Pistole mit eckigem Lauf gehandelt.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-5555 melden.