Mannheim. Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr kehrte ein 76-jähriger Mannheimer vom Einkaufen zurück in seine Wohnung in der Dammstraße. Er hatte laut Polizei gerade den Hausgang betreten, als ein Unbekannter von hinten an ihn heran trat und ihm mit Gewalt eine Goldkette vom Hals riss. Der Geschädigte Rentner konnte dem Täter noch mit seinem Gehstock in den Nacken schlagen, was diesen jedoch unglücklicherweise nicht von der Flucht in Richtung Langstraße abhielt. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief negativ

Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein, kurze, schwarze Haare sowie einen Dreitagebart haben haben. Bekleidet war der Täter mit einer blauen Jeans und dunkler Jacke.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Mannheim übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/174-0 entgegen genommen. (pol)