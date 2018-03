Mannheim. (abs/pol) Am Freitagabend wurden in Mannheim-Neckarstadt zwei junge Männer Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter, ebenfalls junge Männer, entwendeten gegen 22.40 Uhr einen Sechserpack Wasser, der auf einer Fensterbank eines Hauses in der Käthe-Kollwitz-Straße stand. Als der 17-jährige Iraner, dem das Wasser gehörte, ihnen nachlief und das Wasser zurückforderte, schlugen und traten sie auf ihn ein. Dann stahlen sie ihm ein Handy und den Geldbeutel mit ca. 60 Euro Bargeld.

Auch ein 17-jähriger Afghane, dem dem jungen Mann aus dem Iran zu Hilfe kam, wurde von einem der Unbekannten zu Boden geschlagen. Als weitere Bewohner auf das Geschehen aufmerksam wurden, flohen die Täter in Richtung der Haltestelle "Neuer Messplatz".

Bei der Tätergruppe soll es sich um fünf junge Erwachsene zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben, die von zwei blonden Frauen im Alter von ca. 17 oder 18 Jahren begleitet wurden. Einer der Täter wird als 1,70 Meter groß, ca. 20 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Er soll am Kinn einen Dreitagebart gehabt haben und sei mit einer dunklen Jacke und dunklen Jeans bekleidet gewesen.

Die beiden Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen können sich an den Kriminaldauerdienst unter 0621/1745555 wenden.