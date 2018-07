Mannheim. (pol/rl) Einen 16-jährigen Radfahrer genötigt und geschlagen haben sollen die Insassen eines BMW in der Heinrich-Lanz-Straße am Mittwochabend. Laut Polizeibericht wurde der Radler in der Schwetzingerstadt von dem Fahrer eines weiß lackierten BMW der 1er-Serie gegen 22.15 Uhr zum Anhalten genötigt.

Danach stieg einer Mitfahrer aus, ging auf den 16-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Ein weiterer Insasse im BMW ließ dann die Seitenscheibe herunter und versuchte mit Krücken den Radfahrer zu schlagen und zu stoßen. Ein dritter Mitfahrer stieg nun ebenfalls aus und hielt die anderen von weiteren Attacken ab.

Laut Polizei soll der Haupttäter einen Drei-Tage-Bart und gegelte, schwarze Haare mit Seitenscheitel haben. Er ist etwa 1,90 Meter groß, wog rund 100 Kilogramm und soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er machte einen südländischen Eindruck und trug ein dunkelblaues oder schwarzes T-Shirt und ein kariertes, blaues Hemd. Ein weiterer Täter ist etwa gleich alt und recht dick. Der dritte ist groß und hat eine schlanke Figur.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber zur Identität der Männer, werden gebeten sich unter der 0621/174-3310 mit der Polizei Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen.